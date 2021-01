Game of Thrones, la prima Daenerys Targaryen ribadisce:'Non avevo interesse per la serie'

Probabilmente con il senno di poi molti attori e attrici avrebbero voluto ottenere una parte di rilievo in Game of Thrones, una delle serie più acclamate dell'ultimo decennio. Tutti o quasi. Perché Tamzin Merchant, l'attrice scelta per interpretare Daenerys Targaryen nel primo pilot dello show, poi completamente rigirato con Emilia Clarke.

Merchant ha sottolineato che lasciare la serie non è qualcosa di cui si è pentita, poiché le mancava l'entusiasmo per il materiale che avrebbe dovuto approfondire per interpretare al meglio Daenerys:"Girare quel pilot è stata una lezione davvero fantastica. Era un'affermazione sull'ascoltare i miei istinti e seguirli, perché ho cercato di tirarmi indietro da quella situazione e, durante la procedura contrattuale, mi sono tirata indietro. Sono stata convinta da alcune persone persuasive e poi mi sono ritrovata nuda e impaurita in Marocco e in sella ad un cavallo che era chiaramente molto più entusiasta di essere lì di quanto non lo fossi io" ha dichiarato Merchant a Entertainment Weekly.



"Dico che è stata una lezione perché se il mio istinto mi sta raccontando una storia che non è qualcosa che sono entusiasta di raccontare, allora non dovrei provare ad essere emozionata solo perché altre persone mi dicono che dovrei essere emozionata" ha proseguito.

Dopo essere uscita dal pilot di Game of Thrones, Tamzin Merchant ha interpretato ruoli in I Tudors, Supergirl, Salem e Carnival Row.

Tamzin Merchant elogia Emilia Clarke come scelta per Daenerys:"Non avevo alcuna formazione come attrice, solo il mio istinto. E ciò che mi emoziona e ciò che mi spinge è una storia avvincente e un personaggio avvincente. Quindi per me, Game of Thrones non è mai stato così. Penso che sia una dimostrazione per Emilia Clarke per aver reso quel ruolo iconico, era chiaramente entusiasta di raccontare quella storia, ed era epica ed eccellente. Ma per me non era nel mio cuore raccontarla".



George R.R. Martin ha svelato un'immagine inedita del pilot originale lo scorso autunno. Su Everyeye potete leggere la nostra recensione del finale di Game of Thrones.