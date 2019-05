Game of Thrones: Daenerys Targaryen potrebbe tornare?

Chi ha visto il finale di Game of Thrones sa bene che il destino di Daenerys è già scritto, eppure ci sono dei fan che hanno teorizzato un suo ritorno.

Abbiamo cercato di fare meno spoiler possibili, ma ora che siamo saltati dall'anteprima all'interno della nostra notizia è il caso di dirlo: Daenerys è morta. Uccisa da una pugnalata al cuore da parte di Jon Snow, che ha capito di dover adempiere al proprio dovere mettendo da parte l'amore, per salvare i Sette Regni da un'era di oscurità e tirannia.

Gli ultimi istanti in cui vediamo Daenerys sono quelli in cui Drogon, il suo ultimo figlio, brucia il trono di spade, pieno di dolore per la perdita di sua madre. La creatura, poi, afferra Dany tra le proprie zampe e vola via, facendo perdere le proprie tracce. Anche nei minuti finali dell'episodio, quando Re Bran chiede al Concilio se hanno notizie di Drogon, sembra che il Corvo con Tre Occhi non abbia ancora localizzato la viverna.

Secondo una teoria, quindi, Daenerys potrebbe essere tornata in vita: per molti fan, infatti, Drogon ha volato verso Essos e ha incontrato Kinvara, sacerdotessa del Signore della Luce che vive presso il tempio di Volantis. Così come Melisandre resuscitò Jon Snow, è possibile che la donna (che abbiamo visto, in passato, interagire con Varys) riporti in vita Dany? E a che scopo? Sarebbe questo, senza dubbio, materiale per un possibile sequel di Game of Thrones.

Sembra però improbabile, soprattutto viste le dichiarazioni recenti del boss di HBO. Forse è più corretto pensare che Drogon abbia volato fino all'antica Valyria e abbia deposto il corpo di Daenerys Targaryen in quel luogo, così che entrambi potessero riposare in eterno nella loro patria d'origine.