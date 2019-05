Game of Thrones: David Benioff e D.B. Weiss sul futuro degli Estranei

David Benioff e D.B. Weiss, creatori e showrunner di Game of Thrones, sono stati ospiti al Jimmy Kimmel Live e tra una curiosità e l'altra hanno evitato di proposito di rispondere ad un importante domanda sul futuro degli Estranei. Attenzione seguono spoiler.

La terza puntata della stagione finale si è conclusa con la sconfitta del Re della Notte, e di conseguenza di tutto il suo monumentale esercito di Estranei, per mano dell'operatore speciale dell'esercito dei vivi - così viene definita Arya Stark dallo stratega militare che ha difeso le scelte di Jon Snow.

I malconci sopravvissuti della battaglia di Grande Inverno dovranno ora affrontare Cersei e la sua armata di mercenari, la famosa Compagnia Dorata, ma stando alle ultime vaghe dichiarazioni dei due showrunner la questione degli Estranei potrebbe non essere giunta al termine.

Il conduttore ha cercato di far sbilanciare i due sceneggiatori con domande come "qualcuno siederà sul trono di spade?" oppure "Bran sapeva che Arya avrebbe sconfitto il Re della Notte?" ricevendo come risposta un semplice "E' possibile", ma alla domanda sul possibile ritorno degli Estranei Benioff ha commentato con un secco "A questo non rispondiamo".

Il nuovo episodio di Game of Thrones debutterà su Sky Atlantic nella notte tra il 5 e il 6 maggio, esattamente alle ore 03.00. Nel frattempo vi consigliamo di dare un'occhiata alla nostra recensione dell'episodio "The Long Night".