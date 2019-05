Game of Thrones: David Nutter commenta i momenti chiave del quarto episodio

Dopo i ritmi serrati de "La Lunga Notte", l'ultimo episodio di Game of Thrones è tornato a concentrarsi fortemente sui personaggi grazie alla regia dell'ormai consolidato David Nutter, regista di alcuni episodi più apprezzati dello show tra cui quello delle Nozze Rosse. Attenzione seguono spoiler.

Durante una recente intervista con Collider, Nutter si è espresso sui momenti chiave di una puntata che è stata particolarmente importante soprattutto dal punto di vista emotivo di alcuni personaggi.

"The Last of The Starks" si è aperto con il cordoglio dei protagonisti per i caduti della Lunga Notte, e il personaggio che più sembra aver risentito della scomparsa di un suo caro è sicuramente Daenerys, che ha visto morire tra le sue braccia Jorah Mormont. "Non so esattamente cosa gli abbia detto" ha commentato Nutter. "Non ne abbiamo mai parlato. Volevo che ciò che ha da dire a Jonah rimanesse per lei."

"Era molto importante far capire che Daenerys ora è completamente sola," ha continuato Nutter. "Penso che Emilia sia un'attrice talmente brava che dobbiamo muovere intorno la camera ad un ritmo più lento, e farne uscire qualcosa di più personale per far coinvolgere il pubblico."

Ha fatto molto discutere anche la tanto attesa scena d'intimità tra Jamie e Brienne, momento che ha portato ha compimento un rapporto che va avanti da diverse stagioni. "Beh è stato molto interessante" ha commentato Nutter sull'argomento. "Per la prima volta Brienne ha dichiarato il suo amore chiedendogli di restare con lei e non andare avanti. E Jamie inizia a farsi domande come 'Come sono fatto in realtà? Chi sono? E cosa me lo fa fare?' E alla fine è Cersei che lo ha indotto a farlo in qualche maniera."

Sul finale dell'episodio è arrivata la seconda morte importante dopo quella di Rhaegal: stiamo parlando di Missandei, che è stata decapitata dalla Montagna su ordine di una Cercei che non ha voluto sottomettersi in alcun modo alle richieste della Regina dei Draghi. Oltre alla rabbia di Denerys, il gesto di Cercei ha ovviamente scatenato anche la disperazione di Verme Grigio. "Ho passato molto tempo da solo con lui," ha detto Nutter parlando di Jacob Anderson, interprete del capo degli Immacolati. "abbiamo parlato e gli ho spiegato come la sua reazione dovesse legittimare ciò che è successo, e inoltre far capire come ciò affliggesse Verme Grigio."

Il penultimo episodio di Game of Thrones andrà in onda su Sky Atlantic alle 03.00 della notte tra il 12 e il 13 maggio. In attesa di sapere i risvolti dello scontro tra Cercei e Daenerys potete dare un'occhiata alla nostra recensione dell'episodio 8x04 di Game of Thrones.