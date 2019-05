Game of Thrones, la dedica di Lena Headey a Nathalie Emmanuel

Tanti anni di lavoro sullo stesso set non possono non possono non contribuire a creare legami solidi di stima ed affetto tra colleghi. Game of Thrones, per la sua longevità, è sicuramente un esempio valido di ciò.

Ne abbiamo visti tanti di attestati d'affetto degli attori verso i propri compagni d'avventura, in quest'ultima stagione di GoT. Dire addio non è mai facile, e lasciarsi andare ad un po' di sentimentalismo può aiutare a lenire la mancanza, a sentire intorno a sé ancora un po' di quell'aria di famiglia creatasi dopo tante avventure.

Uno degli addii più sentiti era stato sicuramente quello di Nathalie Emmanuel, che al suo account Instagram aveva affidato le ultime dediche da fare dopo la morte della sua Missandei, decapitata da Cersei sulle mura di Approdo del Re. Una settimana dopo, però, il tempo degli addii è arrivato anche per la stessa Lena Headey, attrice della regina più odiata (finora...) dei Sette Regni. L'attrice, in uno dei post pubblicati su Instagram dopo la messa in onda della 8x05, ha voluto dedicare un pensiero proprio a Nathalie Emmanuel: "Bellissima @nathalieemmanuel, hai rappresentato la forza e la speranza. Non mi è piaciuto quel giorno lassù" si legge nel post della Headey, sentito e scherzoso riferimento proprio alla scena della decapitazione della consigliera di Daenerys.

La febbre sale, intanto, in attesa del finale di Game of Thrones: l'episodio 8x05 è stato il più visto di sempre. I fan, però, sembrano non aver apprezzato del tutto.