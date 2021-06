Game of Thrones, quale sarà il destino di Jon Snow negli ultimi due libri?

Il finale di Game of Thrones ha lasciato delusi la maggior parte dei fan e continua a farli dubitare sulla realizzazione ancora oggi. Tuttavia, molti di loro non vedono l'ora che arrivi il "vero" finale dei libri, con la speranza che vengano finalmente completati molto presto.

L'autore George R.R. Martin ha persino fornito alcuni suggerimenti su come gli ultimi due romanzi della sua serie A Song of Ice and Fire differiranno dalla loro controparte televisiva. In effetti anche gli stessi registi e sceneggiatori della serie televisiva hanno avuto problemi durante la produzione. Benioff e Weiss stessi hanno affermato di aver ricevuto solo un "generico elenco puntato" degli eventi per la fine di Game of Thrones. Quindi, dopo aver visto come potrebbe essere il finale di Brandon Stark, ecco quale potrebbe essere quello di Jon Snow.

Nel caso vi stiate chiedendo quanto i libri siano indietro rispetto allo spettacolo, l'ultima scena che abbiamo letto era quella di Jon Snow che veniva ucciso dai Guardiani della Notte. Certo, quasi sicuramente risorgerà come è avvenuto nello show, ma quest'ultimo spesso ha semplificato e minimizzato gli elementi magici della storia.

Il libro più recente, A Dance with Dragons, ha fornito un progetto approfondito di come Jon sarà probabilmente riportato in vita. Ha stabilito fermamente che Jon è un cambia pelle come Bran e può possedere il corpo del suo lupo, Ghost. Ci ha anche mostrato cosa succede quando un mutaforma muore: la loro anima abita il corpo del loro compagno animale per una "seconda vita", dove diventano meno umani e più animali fino a quando non si fondono completamente nello spirito del lupo.

I fan si aspettano che Jon vivrà questa seconda vita mentre Davos chiede a Melisandre di resuscitarlo nei libri. Tuttavia, invece di riportarlo in vita dal corpo originale, lo farà da quello del suo metalupo. Questa è una buona notizia per Jon, perché i resuscitati dalla magia del fuoco vivono decisamente male nei libri. Beric Dondarrion è una figura scheletrica e macabra, e non vive fino alla fine come ha fatto nello spettacolo. Alcuni fan si aspettano che Jon mostri comunque questi tratti da non morto, e si chiedono persino da che parte combatterà quando arriveranno gli Estranei.

