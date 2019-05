Game of Thrones: i dettagli del vestito di Sansa che forse vi sono sfuggiti

Michele Clapton, la costumista di Game of Thrones, ha parlato dei dettagli presenti all'interno del vestito di Sophie Turner durante l'ultima sequenza della serie TV, sottolineando come in esso fosse celato un omaggio a un altro storico personaggio della saga.

La stagione conclusiva di Game of Thrones si è dimostrata ricca di soddisfazioni per il personaggio di Sansa Stark. Nonostante lo scarso punteggio su Rotten Tomatoes ottenuto dall'ultimo episodio, la più grande delle sorelle Stark è riuscita a ottenere un ruolo fondamentale all'interno del nuovo assetto politico di Westeros, nonché è stata artefice dell'agognata indipendenza per il suo regno.

Emblematica, in questo caso, è risultata l'ultima sequenza che l'ha vista protagonista, dove abbiamo potuto ammirarla durante l'incoronazione a Regina del Nord. L'abito indossato dalla Turner, infatti, mostrava un richiamo a un altro personaggio storico della saga: Margaery Tyrell.

A sottolineare la somiglianza, ci ha pensato direttamente la costumista di Game of Thrones, Michele Clapton, che ha voluto sottolineare il legame tra Sansa e il personaggio interpretato da Natalie Dormer, spiegando come quest'ultima fosse riuscita a rendere meno drammatica la vita di Sansa ad Approdo del Re. Queste le parole della Clapton arrivate via instagram:

"Il tessuto usato per l'abito di Sansa era lo stesso che è stato utilizzato per quello di Margaery per il matrimonio con Joffrey. C'è un metalupo piumato ricamato sulla sua spalle e foglie che cadono sulla manica. Il corpetto di metallo è invece accompagnato dai rami crescenti di un albero diga. Mentre la corona è formata da due metalupi ululanti".

Ricordiamo che Game of Thrones si è concluso definitivamente lo scorso 19 maggio con l'episodio The Iron Throne che ha fatto registrare il record assoluto di ascolti su Sky. Attualmente non sono previsti sequel, come confermato da HBO a proposito dell'eventuale spin-off con Arya Stark.