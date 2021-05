Da Game of Thrones a Dexter, le serie TV con i finali peggiori di sempre in un video

Ormai lo sappiamo bene, confezionare un bel finale dopo anni e anni di programmazione non è una passeggiata. Lo dimostrano le serie TV che abbiamo selezionato parlando dei finali peggiori di sempre, anche se all'inizio ci avevano decisamente conquistati.

Da Game of Thrones a Dexter, passando per Scrubs e Battlestar Galactica fino ad arrivare a X-Files, sono numerosi gli show che non sono riusciti a mantenere alto il loro standard qualitativo fin proprio al loro ultimo atto, tra archi narrativi caduti nel dimenticatoio e atmosfere stravolte per motivi inspiegabili. Per scoprire quali sono i peggiori finali di sempre che abbiamo selezionato, vi lasciamo al video che abbiamo realizzato per il canale YouTube di Everyeye.it: potete visionarlo comodamente anche nella parte alta di questo articolo.

Siete d'accordo con le nostre scelte? Fateci sapere quali sono i finali che proprio non siete riusciti a digerire, come sempre, nello spazio dedicato ai commenti qui sotto.



Per altri approfondimenti sul mondo del piccolo schermo, vi lasciamo invece ai migliori finali della storia delle serie TV, tra i quali non potevano mancare epiloghi acclamati come quelli di Breaking Bad, Friends, The Leftovers e The Wire.