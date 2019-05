Game of Thrones, le domande rimaste senza risposta dopo il finale

La battaglia per il Trono di Spade è giunta al termine, ma la fine di Game of Thrones lascia alcuni quesiti ancora irrisolti. Otto stagioni e un mucchio di cadaveri, probabilmente, non basteranno a far cessare discussioni e teorie tra gli spettatori più accaniti.

Come chi ha visto il finale di Game of Thrones sa (e chi non l’ha visto è ancora in tempo a chiudere la pagina), Daenerys Targaryan è stata uccisa e Bran Stark ha conquistato il Trono di Spade, o quel che ne resta. Altre domande, però, sono rimaste senza risposta. Eccone alcune:

Era Jon Snow il Principe della profezia? Una delle tante profezie che incombevano su Westeros era quella di un Principe, un salvatore, che avrebbe ucciso il Re della Notte e salvato il regno dall'oscurità incombente. Aver pugnalato Daenerys fa di Jon Snow quel Principe, o si trattava di un’altra profezia errata di Melisandre?

Tornerà Drogon ad Approdo del Re per vendicare Daenerys? Abbiamo visto il drago allontanarsi portando con sé il corpo senza vita di sua madre. Sappiamo che è ancora in giro da qualche parte. Tornerà a sputare fuoco su Approdo del Re?

Chi regnerà dopo Bran Stark? Bran lo Spezzato è stato scelto per governare i Sette (o meglio, Sei) Regni - una conclusione appropriata secondo l'attore - ma come ha detto anche Sansa non potrà avere figli. Chi erediterà il trono?

La resurrezione di Jon Snow non comporta effetti collaterali? Era morto, lo sappiamo. Eppure è tornato e, a parte qualche cicatrice, sembra essere lo stesso di prima.

Che ne è stato di Daario? Lo ricordate? Era l’amante di Dany. Lei l’ha lasciato a Meereen per andare a conquistare il Trono di Spade, e di lui non si è saputo più nulla.

Com’è la moglie di Ser Davos? Sappiamo che il Cavaliere ha una moglie di nome Marya che lo aspetta a casa… ma non l’abbiamo mai vista.

Sam e Gilly avranno un maschietto o una femminuccia? La coppia aspettava un bambino, ed è riuscita a scappare prima della strage di Approdo del Re, ma quale sarà il sesso del nascituro?

