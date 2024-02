Game of Thrones doveva concludersi con una trilogia di film! I piani di HBO

Una trilogia di film come finale di Game of Thrones: una possibilità di cui aveva parlato già l'autore George R.R. Martin nel 2020, e che adesso torna a essere menzionata dagli showrunner David Benioff e D.B: Weiss in un approfondimento del Wall Street Journal.

Benioff e Weiss volevano realizzare tre grandi capitoli cinematografici per concludere la saga invece dei 13 episodi divisi in due stagioni. Secondo Benioff, i dirigenti del network non erano interessanti a portare Game of Thrones nelle sale, e per questo motivo il piano della trilogia di film è stato scartato. I due showrunner aspirano da sempre a questa flessibilità di formato: per questo motivo dopo la fine di Game of Thrones sono passati subito a Netflix, dove hanno lavorato negli ultimi anni alla realizzazione de Il problema dei tre corpi, in arrivo il prossimo mese sulla nota piattaforma streaming (qui trovate il trailer de Il problema dei tre corpi). Con Il problema dei tre corpi Weiss e Benioff si ritrovano a dover nuovamente gestire un progetto con un budget vertiginoso tratto da un'opera letteraria: quali saranno i risultati di questo nuovo progetto del duo?

Il rifiuto di HBO davanti alla proposta di Weiss e Benioff di realizzare una trilogia di film per concludere in grande la storia del Trono di Spade è uno dei motivi che ha portato i due autori a doversi allontanare dall'azienda: i creator di Game of Thrones hanno pungolato HBO , la quale, invischiata nella completa riorganizzazione di Warner Bros Discovery, si è rivelata troppo instabile per poter garantire ai due la tranquillità di perseguire liberamente i propri progetti creativi.