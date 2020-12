Game of Thrones: quanti e quali draghi vedremo nel prequel House of the Dragon?

Con la sua ottava stagione, Game of Thrones si è concluso, tra grandi successi e altrettante polemiche, e portando a termine la battaglia per l'ambito trono. Le speranze, per tutti i fan che sono rimasti delusi, sono ora riposte nel prequel House of the Dragon le cui riprese inizieranno nel 2021, che sperano possa ridare lustro a una serie storica.

Se è vero che il finale di GOT non è stato particolarmente apprezzato, va detto che comunque si tratta di un franchise che ha saputo cambiare la ricezione del serial televisivo, raggiungendo vette di popolarità mai viste prima, e per ricordarvi la portata di uno show del genere, abbiamo dedicato alla serie diversi approfondimenti utili e FAQ, come per esempio 5 indizi sulla follia di Daenerys in Game of Thrones, oppure lle scene migliori di Daenerys ne Il Trono di Spade, o anche del perché Drogon non ha bruciato Jon Snow nel finale di GOT. Oggi, invece, vogliamo proprio parlarvi dell'atesissimo prequel House of the Dragon, che sarà un adattamento del libro scritto dal padre delle Cronache del ghiaccio e del fuoco, ovvero George R. R. Martin, e che parlerà proprio della famiglia Targaryen che abbiamo menzionato nei nostri approfondimenti qui sopra.

Se infatti c'è una cosa sicura, è che la serie spin-off de Il Trono di Spade avrà tra gli assoluti protagonisti proprio i membri di una delle casate più popolari e controverse del mondo creato dalla penna di Martin. In molti si sono quindi chiesti, se ci saranno i Targaryen, ci saranno anche i draghi? La risposta ci è arrivata direttamente dall'account ufficiale Twitter di Game of Thrones, che ha pubblicato un post (che troverete in calce alla notizia) con delle concept art nientemeno che di un drago, e con la didascalia: "I draghi stanno arrivando".

Appurato quindi che in House of the Dragon i draghi (scusate il gioco di parole) ci saranno, ora potremmo chiederci: quali ci verranno mostrati? Ci sembra facilmente intuibile che potremo vedere i draghi che hanno partecipato alla famosa Danza dei draghi, uno dei conflitti sui quali con ogni probabilità sarà incentrata la serie, tra cui ricordiamo soprattutto Sunfyre di Aegon II Targaryen e Syrax di Rhaenyra Targaryen.

Inoltre, è facile immaginare che (prima o poi) vedremo anche i maestosi Balerion di Aegon Il Conquistatore, anche conosciuto come il Terrore Nero, e Vhagar di Visenya Targaryen, protagonisti della Conquista di Aegon, probabilmente in alcuni flashback dedicati, o addirittura in intere puntate (o stagioni): ciò non ci è dato saperlo, ma speriamo tutti di vedere i draghi che hanno permesso la gloriosa Conquista.

E mentre vi lasciamo a un focus sul periodo in cui è ambientato Game of Thrones, la palla passa a voi: quali sono i draghi che vorreste vedere di più in House of the Dragon? Fatecelo sapere, come sempre, con un bel commento nello spazio dedicato!