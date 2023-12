Game of Thrones, i due attori di Daario sono diventati amici grazie a Rebel Moon

Negli anni di certo sono state molte le produzioni televisive in grado di durare nel tempo, tanto a lungo da instillare nel pubblico un alto livello di fidelizzazione. Per questo non ci stupiamo che ancora oggi in molti ricordino con affetto Game of Thrones. Il successo dello show è da attribuire soprattutto al suo cast talentuoso.

Tuttavia però, a volte possono esserci dei ripensamenti per quanto riguarda gli interpreti, basti pensare al recasting di Cassie Lang in Ant-Man and The Wasp: Quantumania.

Questo è ciò che è accaduto con l'interprete di Daario Naharis nello show HBO. Il personaggio è stato infatti portato in scena da ben due attori, Michiel Huisman e Ed Skrein. Proprio quest'ultimo ha di recente rivelato come loro si siano uniti profondamente sul set dell'ultimo film di Zack Snyder, Rebel Moon.

Durante un'intervista a The Hollywood Reporter infatti, l'ex interprete di Daario si è così espresso: "Siamo andati molto d'accordo sin dall'inizio, Michiel è proprio un bravo ragazzo. Mi sono divertito ad allenarmi insieme a lui per le riprese e poi a partecipare ai tour stampa. Vanno così le cose spesso, senti una sorta di affinità con gli attori con cui lavori assieme. Ci sarà sempre qualcuno che prenderà il mio posto in futuro, ma io sarò sempre gentile al riguardo. E penso che lo sarà anche Michiel".

Voi che ne pensate? Vi è piaciuto il personaggio di Daario in Game of Thrones? Oltretutto, se ve la foste persa, ecco la nostra recensione di Rebel Moon.