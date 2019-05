Game of Thrones: due storici personaggi ricompaiono nelle scene fake

Il documentario di HBO intitolato Game of Thrones: The Last Watch, ha mostrato molte curiosità dietro la realizzazione dell'ottava e ultima stagione della serie. Tra di esse, si può notare il ritorno sul set di due storici personaggi legati ad Arya Stark.

La reazione di Kit Harington al finale di Game of Thrones è stata la dimostrazione delle particolari situazioni che si sono venute a creare durante le riprese. Per evitare potenziali spoiler, infatti, tutto il team dietro la produzione ha cercato di ricorrere a metodi poco ortodossi per mantenere un'atmosfera più segreta possibile. Una delle soluzioni adottate è stata quella di far tornare sul set personaggi ritenuti ormai morti o scomparsi da parecchio tempo.

I personaggi in questione sono Jaquen H'ghar (Tom Wlaschiha) e l'orfana (Faye Marsay), legati alla storyline di Arya e del percorso intrapreso dalla ragazza, a Braavos, che l'ha portata ad apprendere le abilità degli assassini senza volto. La presenza dei due sul set, che hanno ingannato il cast e la troupe, ha dato vita a molte speculazioni riguardanti il personaggio interpretato da Maisie Williams. In molti, infatti, hanno pensato che la loro presenza fosse propedeutica per un epilogo tragico di Arya. Alcuni hanno pensato anche a un ritorno dell'orfana intenzionata a ucciderla, o che la giovane Stark in realtà fosse già morta e la sua presenza fisica altri non era se non un inganno del Dio dai mille volti.

In questo continuo depistaggio per proteggersi dagli spoiler, è entrato in scena anche Vladimir Furdik, l'interprete del Re della Notte, che è riapparso durante il finale nonostante la sua dipartita nel terzo episodio, confondendo ulteriormente le persone presenti sul set.

Dopo l'episodio The Iron Throne, e il record stabilito su Sky, la serie è giunta definitivamente alla conclusione. Per tutti coloro che sono curiosi di visionare il documentario, ricordiamo che Game of Thrones: The Last Watch andrà in onda su Sky Atlantic il 3 giugno alle ore 21:15.