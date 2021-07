Game of Thrones, c'è un errore nella sigla: Sansa era una Targaryen?

Essendo uno degli spettacoli più visti in televisione, milioni di fan hanno assistito alle gesta di Jon, Dany, Sansa, Tyrion e gli altri in Game of Thrones. Tuttavia, con così tanti occhi puntati, era chiaro che nessun dettaglio sarebbe potuto sfuggire ai fan.

Per uno spettacolo che ha ricevuto così tanti premi e lodi da ogni angolo del pianeta, molti potrebbero non aver notato errori di continuità, ma dagli angoli di Internet i fan stanno sempre a guardare con attenzione per cercare indizi ed elaborare nuove teorie ed hanno notato qualcosa di quanto meno sospetto nella sigla: un dettaglio che riguarda Sansa Stark (Sophie Turner).



La sigla di Game of Thrones contiene una miriade di easter egg, ogni apertura ci diceva dove si sarebbe svolto quell'episodio.



Nel corso degli anni abbiamo assistito a una Grande Inverno in fiamme, alla caduta di Meereen e ai nomi degli attori posti accanto ai sigilli della casata a cui appartiene il loro personaggio. Con questo in mente, qualcuno ha notato che nella prima stagione il nome dell’attrice Sophie Turner compare accanto all'immagine di un drago, come potete vedere nell’immagine in calce alla notizia. I suoi fratelli nello show, Arya (Maisie Williams) e Robb (Richard Madden) sono chiaramente mostrati accanto al sigillo Stark.

Sappiamo tutti che il sangue del branco di lupi scorre nelle vene di Sansa Stark e che è diventata la Regina del Nord nell’ultima stagione, quindi perché è stata elencata come Targaryen? È successo anche con Jorah Mormont accanto al leone Lannister e Il Mastino accanto a un cervo Baratheon.



Anche se probabilmente si è trattato solo di un errore, una piccola svista poi corretta, qualcuno aveva iniziato a pensare che fosse un indizio. Dopotutto lo spettacolo ha rivelato il lignaggio Targaryen di Jon Snow, quindi ci si poteva aspettare una rivelazione scioccante per Sansa nelle ultime due stagioni, ma non è stato così.



Sansa è stata una Stark, una Lannister ed una Targaryen in un certo senso, anche se per poco tempo. Vi eravate mai accorti di questo piccolo dettaglio? Fatecelo sapere nei commenti!



