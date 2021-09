Game of Thrones e quell'easter egg de Il signore degli Anelli: l'avevate notato?

Game of Thrones e Il Signore degli Anelli sono tra le saghe fantasy più amate di sempre, l'adattamento televisivo di HBO della serie di libri Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco di George RR Martin ha nascosto un sottile riferimento all’opera di Tolkien e i film di Peter Jackson.

Secondo la leggenda di Westeros, il Trono di Spade è composto da centinaia di spade fuse dal fuoco del drago. Varys afferma che si tratta di "un migliaio di lame, prese dalle mani dei nemici caduti di Aegon. Forgiate dal respiro infuocato di Balerion, chiamato il Terrore Nero".

Un utente di Reddit, NoMoreHodoring, ha notato che una delle tante spade che formano il Trono di Game of Thrones ha una sorprendente somiglianza con la lama di Gandalf, Glamdring, come potete vedere nell’immagine in calce alla notizia.



Ora, è vero che tutte le spade che compongono il trono sembrano un po' più rovinate rispetto alle originali, ma il Trono di Spade è essenzialmente formato da una collezione di lame fuse e piegate insieme e la somiglianza sembra davvero notevole.

Ora la domanda che ci poniamo è: l'inclusione di questo piccolo easter egg de Il Signore degli Anelli è stata intenzionale o il dipartimento degli oggetti di scena stava solo facendo la sua parte per riutilizzare tutto ciò che giaceva nello studio? Probabilmente non lo sapremo mai.

Tuttavia, la presenza della spada di Gandalf sul trono significa che lo stregone è stato sconfitto da re Aegon. Dal momento che le specifiche di base dell'universo sia del Signore degli Anelli che di Game of Thrones sono così simili, sarebbe giusto supporre che i personaggi di entrambi i franchise diventino immediatamente amici o in alcuni casi, diventano immediatamente nemici tra loro.



