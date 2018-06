Game of Thrones: ecco il primo teaser di uno dei libri spinoff!

Forse nessuno si aspettava che sarebbe arrivato così presto, ma adesso possiamo vedere un mini-teaser che ci stuzzica riguardo quello che dovremo aspettarci dagli spinoff di Game of Thrones, la cui ottava e ultima stagione, ancora deve essere rilasciata.

Direttamente dalla pagina Facebook dell'autore, George.R.R. Martin, possiamo vedere il piccolo teaser, che ci mostra un periodo risalente a 300 anni prima degli eventi narrati nella serie principale, Il Trono di Spade, cioè.

Alla fine del trailer, nel quale si vedono le fiamme scaturite da quella che, presumibilmente, è la gola di un drago, si vede la copertina di un libro, che si intitola Fire and Blood e che, presumibilmente, ci parlerà in dettaglio degli eventi che coinvolsero la dinastia dei Re Targaryen, da Aegon il Conquistatore, a Aegon III.

In poche parole, sapremo di più su ciò che ha portato la potente famiglia, dalle "stelle alle stalle" e di come sia stato stipulato il loro "patto" con i draghi.

Il nuovo libro, Fire and Blood, uscirà il 20 novembre. Siete curiosi di vedere come queste nuove (per modo di dire), avventure prequel si siano svolte? Avete voglia di conoscere il passato, anche lontano, dei personaggi che abbiamo imparato a conoscere e amare nel corso delle sette stagioni del Trono di Spade?