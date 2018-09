Game of Thrones: ecco quando dovrebbe iniziare la produzione della serie prequel

"Ambientata migliaia di anni prima degli eventi di Game of Thrones, la serie racconta la discesa del mondo dall'età dell'oro degli eroi, all'ora più buia ... E una sola cosa è certa: dagli orripilanti segreti della storia di Westeros alla vera origine dei white walkers, fino ai misteri dell'Oriente e alla leggenda degli Stark... non è la storia che pensiamo di conoscere."

GWW adesso riporta la notizia che il prequel spinoff di Game of Thrones potrebbe iniziare la produzione a febbraio 2019 e le riprese saranno effettuate a Belfast, nel Nord dell'Irlanda, ai Paint Hall/Titanic Studios. Jane Goldman sarà la showrunner della nuova serie, la cui sinossi preliminare recita:

HBO sta investendo molto ne Il Trono di Spade , è la serie più seguita dell'emittente e dunque, anche se la storia "maestra" sta per concludersi, i fan potranno continuare ad immergersi nel mondo dei loro beniamini, anche se le storie riguarderanno i loro avi.

L'ottava stagione di Game of Thrones sarà l'ultima ma già si pensa insistentemente alla serie prequel, ambientata migliaia di anni nel passato rispetto alla vicenda di Jon Snow e compagnia.

