Game of Thrones: le edizioni più belle dei romanzi delle Cronache del Ghiaccio e del Fuoco

George R.R. Martin ha di recente aggiornato i fan su The Winds of Winter, il sesto romanzo della saga de Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco, che ha ispirato la serie TV HBO Game of Thrones. Nell'attesa di poter mettere mano sull'attesissimo libro fantasy, vediamo insieme quali edizioni dovrebbe recuperare un collezionista che si rispetti.

Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco si compongono per ora di cinque romanzi, che sono stati divisi in dodici volumi: è possibile acquistare sia i romanzi completi, sia i volumi separatamente. I libri, editi in Italia per Mondadori, sono stati negli anni pubblicati in diverse edizioni, con stili e copertine molto diversi tra loro. Di seguito nell'articolo vi mostreremo le nostre edizioni preferite.

E come non poter citare per prima la splendida edizione speciale deluxe, in copertina rigida, uscita per la prima volta nel 2012, con diverse ristampe. Le copertine, che riportano gli stemmi delle nobili casate che popolano Westeros, sono di colore nero e molto eleganti, presentano lungo tutto il corpo dei rilievi atti a "simulare" le tipiche scaglie presenti sulla pelle dei draghi. Imperdibili.

Sicuramente meno appariscenti, ma anche decisamente più semplici da maneggiare, i cinque romanzi dell'edizione Oscar Absolute, pubblicati nel 2016, in concomitanza con l'uscita della sesta stagione di Game of Thrones, si presentano con una copertina flessibile, che ritrae alcune scene più significative della serie TV. Un must per chi ha conosciuto i libri tramite l'adattamento firmato David Benioff e Dan Weiss.

Quella che è diventata una delle edizioni più ricercate (in quanto ormai fuori commercio), è quella della collana Edizione Urania - Le Grandi Saghe Fantasy. Molto più fedele ai libri originali che agli adattamenti arrivati dopo l'avvento della serie TV, è stata pubblicata tra il 2009 e il 2010 dalla "costola" della Mondadori, Urania. Una curiosità: i volumi pubblicati da questa collana si fermano a Il Banchetto dei Corvi, in quanto la produzione verrà fermata prima di dare alle stampe Una Danza con i Draghi.

Infine, vogliamo chiudere con un'altra edizione con la copertina rigida, uscita per celebrare l'ottava e ultima stagione di Game of Thrones. Pubblicata nel 2019, riprende il concetto dell'edizione deluxe, con le copertine a "scaglie di drago", ma aggiunge una nota di colore, con dei bellissimi artwork che sembrano quasi dei mosaici. A nostro avviso, l'edizione migliore da comprare, per un vero appassionato della saga.

Nonostante George R.R. Martin non abbia rispettato la promessa di completare The Winds of Winter nei tempi prestabiliti, l'attesa continua a crescere, anche per vedere quale sarà la copertina del prossimo romanzo de Il Trono di Spade.

Quali sono le vostre edizioni preferite? Fatecelo sapere nei commenti.