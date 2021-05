Game of Thrones, l'elenco aggiornato di tutti gli spinoff in produzione

Game of Thrones è una delle serie televisive più amate della storia tanto che vedrà la realizzazione di numerosi spin-off. Quasi all'improvviso ne vengono aggiunti di nuovi, quindi cerchiamo di fare un po' di ordine e vediamo insieme tutti gli spettacoli che fanno parte dell’ambizioso piano di successione di GoT.

House of the Dragon è l'unico spettacolo ufficialmente in produzione. È ambientato 300 anni prima degli eventi narrati in Game of Thrones e racconta la storia della Casa Targaryen quando gli antenati di Daenerys governavano Westeros. Gli eventi racconteranno della famosa Danza dei Draghi ovvero la guerra civile aizzata dai Targaryen e vedrà l'interpretazione di Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Paddy Considine e Matt Smith. Al progetto collabora, ovviamente, George R.R. Martin che sta lavorando a stretto contatto con gli scrittori su ogni idea. La produzione dello show è già iniziata e la prima stagione di 10 episodi dovrebbe essere dovrebbe essere trasmessa nel 2022.

Gli altri progetti che vi andremo ad elencare sono attualmente solo delle ipotesi. Iniziamo con Game of Thrones-Dunk and Egg che si potrebbe basare sulle famose novelle dello scrittore (The Hedge Knight, The Sworn Sword, The Mystery Knight) che seguono le avventure del cavaliere Ser Duncan the Tall (Dunk) e del suo scudiero (Egg), che in seguito diventa Re Aegon V Targaryen. La storia si svolgerebbe ben 90 anni prima degli eventi della serie Le cronache del ghiaccio e del fuoco. Inoltre anche nella serie canonica c'è un riferimento straziante proprio al fratello di Egg: questo era Maester Aemon (Peter Vaughan) e quando è sul letto di morte nella quinta stagione, in apparente delirio, afferma: “Egg, ho sognato di essere vecchio”.

A continuare vi è il Progetto Nymeria che ruota attorno alla regina guerriera Nymeria, un'apprezzata antenata della Casata Martell che fondò il regno di Dorne. Questa storia sarebbe ambientata circa 1.000 anni prima degli eventi di Game of Thrones rendendola molto più antica sulla timeline di Westeros rispetto a qualsiasi altro progetto precedentemente annunciato in lavorazione. Il progetto Nymeria potrebbe dare una versione completamente nuova e redentiva di Sunspear. Il titolo provvisorio del progetto sarebbe 10.000 navi, un riferimento a Nymeria che ordinava che tutte le sue navi venissero bruciate dopo aver portato il suo esercito da Essos a Dorne in modo che non ci fosse possibilità di tornare indietro.

Con un titolo provvisorio di 9 Voyages, questo spinoff sarebbe realizzato da Bruno Heller e segue Lord Corlys Velaryon, conosciuto come The Sea Snake, il Signore delle maree e capo della Casa Velaryon. Il personaggio appare anche nel prequel di GoT in arrivo House of the Dragon, dove è interpretato dall’attore britannico Steve Toussaint. Velaryon è il marito della principessa Rhaenys Targaryen quindi lo spinoff collegherebbe ben due storie tra il progetto già in produzione e la serie canonica. The Sea Snake potrebbe anche rappresentare il primo progetto di GoT con un protagonista nero.

Infine, Game of Thrones-Flea Bottom sarebbe un altro progetto ambientato nel famigerato slum di King’s Landing di Flea Bottom, il labirinto di strade strette nella capitale dove sono nati personaggi come Davos Seaworth e Gendry Baratheon. Le atmosfere potrebbero essere più cupe e in stile gangster perché esplorerebbero le vite dei cittadini di tutti i giorni e della malavita criminale invece di quelle dei potenti signori e signore.

Scoprite qual è stata la scena più costosa di Game of Thrones e a cosa si ispira la gigantesca barriera di Game of Thrones nei nostri approfondimenti.