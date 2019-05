Game of Thrones, Elizabeth Olsen poteva interpretare Daenerys!

Il mondo dello spettacolo è fatto di casi, incroci e coincidenze fortuite oltre che, ovviamente, di talento. Spesso è la casualità a donare ad un personaggio che diverrà iconico il volto dell'attore con cui impariamo ad identificarlo, laddove era previsto o comunque possibile che ve ne fosse un altro. Succede, dunque, anche in Game of Thrones.

Parliamo, in questo caso specifico, di Daenerys. La Madre dei Draghi, che tanto sta facendo soffrire i fan con la sua inarrestabile discesa verso la follia, poteva essere interpretata non da Emilia Clarke, bensì da Elizabeth Olsen.

Parlare di possibilità concreta forse è un po' esagerato, dal momento in cui l'attrice stessa definisce il provino fatto per il ruolo della Khaleesi come uno dei peggiori della sua vita. "Quando cominciai a lavorare feci provini praticamente per ogni cosa, perché mi piace farne. Questo l'avevo dimenticato, credo sia il più imbarazzante che abbia mai fatto" racconta Olsen.

La scena da interpretare durante l'audizione faceva parte del finale della prima stagione, quando Daenerys è appena uscita indenne dalle fiamme: "Lei fa questo discorso davanti a migliaia di persone in cui spiega che lei è la loro regina. [I produttori] Non sapevano neanche se volessero un accento inglese o meno. Quindi la provi in entrambi i modi. Fu terribile. Ogni tanto qualcuno dice 'Storia di un brutto provino'. Questa è una di quelle" ha spiegato l'interprete di Scarlet Witch, che ha poi precisato di essere una grande fan di Game of Thrones.

Qualcun altro, invece, sembra non apprezzare troppo la serie basata sui libri di Martin: Julia Roberts, ad esempio, ha dichiarato di non averne mai guardato un episodio.