Game of Thrones, Elizabeth Olsen ricorda il provino per Daenerys: 'É stato terribile'

Prima di diventare Wanda Maximoff del Marvel Cinematic Universe, Elizabeth Olsen fatto un'audizione per il ruolo di Daenerys Targaryen in Game of Thrones, ma come sappiamo, le cose non sono andate nel migliore dei modi visto che l'iconico ruolo della Khaleesi è stato assegnato ad Emilia Clarke.

La protagonista di WandaVision in una recente intervista con The Hollywood Reporter ha rivelato che il suo provino è stato veramente orribile: "Sì, ho fatto il provino per Game of Thrones. Ero sola con l'assistente del direttore del casting in una piccola stanza a New York c'era una telecamera puntata su di me e loro che leggevano la sceneggiatura. Stavo facendo il discorso della Khaleesi quando riemerge dal fuoco. È stato terribile. Ovviamente non sono stato richiamata".

I casting per il ruolo di Daenerys Targaryen sono stati piuttosto lunghi e molte sono state le attrici prese in considerazione per questa parte. Elizabeth Olsen ha ammesso però di essersi sentita veramente a disagio con quel copione e soprattutto nel modo in cui quella scena in particolare sarebbe stata trattata. Ricordiamo infatti le numerose polemiche sui nudi di Daenerys che a distanza di molti anni dalla fine di Game of Thrones continuano ancora a far discutere.

Ironia della sorte, con l'aggiunta di Emilia Clarke a Secret Invasion, le due attrici comunque sono entrate a far parte dello stesso franchise e chissà che presto o tardi, le due stelle del Marvel Cinematic Universe possano trovarsi a lavorare spalla a spalla su uno stesso set.