Game of Thrones: Emilia Clarke commenta la cancellazione dello spin-off con Naomi Watts

Emilia Clarke ha parlato della cancellazione della serie tv spin-off di Game of Thrones, affermando di sperare che la serie possa 'tornare in vita' in futuro. Due giorni fa è stato annunciato che il progetto di HBO è stato abbandonato dopo che i boss dello studio erano rimasti scontenti dell'episodio pilota del primo spin-off della serie madre.

Lo show era ambientato migliaia di anni prima degli eventi di Cronache del ghiaccio e del fuoco di George R.R. Martin.

Ora è intervenuta anche la stessa Daenerys Targaryen, esprimendo la propria opinione:"Forse ad un certo punto tornerà in vita. Se non è successo adesso sono sicura che HBO non l'ha ritenuto perfetto come avrebbe dovuto essere".

Pare che lo show avrebbe dovuto chiamarsi Bloodmoon, con Miranda Richardson che avrebbe affiancato proprio Naomi Watts, con la sceneggiatura di Jane Goldman.



Bisogna ricordare che anche la serie madre ebbe diverse problematiche all'inizio, con Emilia Clarke che sostituì l'attrice originariamente scelta per il ruolo, Tamzin Merchant, dopo che HBO ha permesso a David Benioff e D.B. Weiss di rifare completamente le riprese, non soddisfatti dell'episodio pilota.

Anche George R.R. Martin ha chiesto spiegazioni, affermando di non sapere come mai si è deciso per non andare avanti nella produzione dello spin-off.

In ogni caso, nel frattempo, è stato ufficializzato un altro spin-off di Game of Thrones, dal titolo House of the Dragon, che si concentrerà sui Targaryen.