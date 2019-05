Game of Thrones: per Emilia Clarke la Daenerys di oggi è un'altra persona

Interpretare un personaggio per tanti anni di fila vuol dire osservarne la crescita ed evolversi di pari passo con quest'ultimo, osservando compiaciuti o, talvolta, con disappunto le modifiche apportate dal tempo e dagli sceneggiatori al suo carattere. Emilia Clarke è l'esempio perfetto se si vuole parlare di tali dinamiche.

L'attrice britannica ha vestito i panni di Daenerys Targaryen per la prima volta nel 2011, a 25 anni, e si appresta a smetterli questa settimana, otto lunghi anni dopo, con l'ultima puntata di Game of Thrones.

Un personaggio, quello della Madre dei Draghi, cresciuto gradualmente nel corso delle stagioni, fino a subire il terribile e radicale cambiamento al quale abbiamo assistito in questi ultimi episodi, del quale la stessa Emilia Clarke si è detta insoddisfatta. L'attrice, comunque, non ha dimenticato quanto sia stato importante per lei e per Daenerys questo percorso di crescita: "In ogni stagione lei si trasforma in una persona diversa, in ogni stagione cresce ed acquisisce una forza che va ben oltre la mia, ma ha portato una sorta di resilienza dentro di me. Interpretarla, ergersi su una montagna e parlare a 700 comparse in lingue diverse... Devi per forza farti crescere un po' di palle" ha dichiarato la Clarke in un'intervista rilasciata a Deadline.

La repentina follia di Daenerys, comunque, non è stata l'unico dettaglio di questa stagione a far adirare i fan, arrivati addirittura a lanciare una petizione per il remake di quest'ottava ed ultima stagione di GoT.