Game of Thrones: Emilia Clarke difende categoricamente il finale della serie

Mentre George R.R. Martin ha detto addio a Game of Thrones, l'attrice Emilia Clarke ha dovuto dire addio a Daenerys Targaryen, ruolo che ha interpretato per quasi dieci anni ormai.

Nel corso di un'intervista promozionale con Entertainment Weekly, l'attrice ha parlato dell'arco narrativo del suo personaggio e dichiarato di essere a favore del finale della serie.

"Vi chiederete se io, come Emilia, non sono stata d'accordo sulle decisioni di Daenerys. E' stata una fottuta lotta leggere le sceneggiature, devo ammetterlo. Ma quello che mi è stato insegnato alla scuola di recitazione, è che tuo personaggio ha ragione. Il tuo personaggio fa una scelta e devi essere pronto a seguirla. Un attore non dovrebbe mai avere paura di comportarsi in maniera negativa. Abbiamo tutti dei lati negativi. E dopo aver lavorato dieci anni in questa serie, era logico che finisse così. Dove altro poteva andare? Ho provato a pensare a un finale. Non è che poteva improvvisamente dire, 'Ok, adesso metto su il bollitore e metto dei biscotti nel forno, mi siedo e mi rilasso e aspetto di partorire un paio di figli'. Non sarebbe mai successo. Lei è una Targaryen. E' andata troppo oltre. Ha già ucciso troppe persone. Non poteva più cambiare direzione, era troppo. Uno a uno, vedi tutti questi legami che vengono tagliati. E alla fine c’è quest’ultimo legame a cui lei tiene: c’è un ragazzo, e lei pensa, 'Mi ama, e penso che forse possa essere abbastanza'. È quella speranza di aver trovato finalmente qualcuno che la accetti per quello che è. Solo che lui non la accetta".

L’interprete, poi, ha rivelato di aver pianto quando ha saputo della morte di Daenerys, ma continua comunque a dare il massimo sostegno al suo personaggio: "Io sto dalla sua parte. Sto dalla sua parte. Non posso non essere dalla sua parte. Lei parte sinceramente con le migliori intenzioni e spera davvero che tutto vada secondo i suoi piani. Il problema è che agli Stark lei non piace e se ne accorge. Pensa 'okay, diamo loro una possibilità.' Lei dà loro questa possibilità ma la cosa non funziona, ma non penso che lo capisca fino a quando non è troppo tardi. Si accorge che gli Stark non le daranno niente, esattamente come hanno fatto tutti gli altri nel corso della sua vita. Fin dalla nascita si è assunta il dovere di aggiustare le cose, e ha dato così tanto e visto così tanto e vissuto e sofferto e perso così tanto. E ora queste persone le dicono: 'Non ti accettiamo".

Sul perdere Missandei: "In tutta la stagione per Daenerys ci sono vari punti di svolta che conducono al suo epilogo, ma la morte di Missandei è il punto di rottura. Non c'è niente che non farebbe dopo aver perso Missandei e aver visto il sacrificio che era pronta a fare per lei. Questo la distrugge completamente."

Sull'esecuzione di Varys per tradimento: "Lei lo ha avvertito, cazzo! Amiamo Varys. Amo Conleth Hill [l'interprete, ndr]. Ma cambia bandiera tutte le volte che vuole. Ha bisogno di conoscere le persone che la supportano a prescindere. Quella era la mia unica opzione, in sostanza."

Sul seppellire Cersei Lannister sotto la Fortezza Rossa: "Arrivata a Cersei, ormai è a briglie sciolte."

Infine, la Clarke ha ammesso di aver avuto anche un'altra reazione, più personale, al fato di Dany. "Ho i miei sentimenti sulla trama e sono definiti dai miei sentimenti su me stessa. Siamo arrivati ad un punto in cui leggo i commenti contro il personaggio e mi devo ricordare che non stanno parlando di me, Emilia, ma di Daenerys."

A proposito del finale, invece, la Clarke ha dichiarato: "È un finale molto bello e commovente. Spero che quello che vedrete in quell'ultimo momento è la sua vulnerabilità. C'è la ragazzina che hai incontrato nella stagione 1. Lei è proprio lì. E ora, non c'è più."

