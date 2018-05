Game of Thrones: Emilia Clarke ha girato la sua ultima scena

A quanto pare Emilia Clarke, protagonista di Solo: A Star Wars Story, ha recentemente finito di girare le sequenze principali dell'ultima stagione di Game of Thrones.

Durante un'intervista concessa a Vanity Fair, l'attrice ha rivelato di aver girato i suoi ultimi momenti come Daenerys Targarien. Nonostante ci siano ancora riprese aggiuntive da completare e tanti mesi di lavoro di post-produzione, la Clarke si è detta commossa prima, durante e dopo la realizzazione della scena finale della Madre dei Draghi.

Naturalmente l'attrice si è guardata bene dal fornire qualsiasi tipo di indizio riguardante la sequenza, ma ha voluto solleticare l'attesa dei fan con la seguente dichiarazione: "L'ultima scena di Daenerys lascerà il segno e sottolineerà per l'ultima volta di che pasta è fatta."

La Clarke ha dichiarato anche che nei sei episodi finali di uno show con un così alto tasso di morti on screen come Game of Thrones, non ha mai davvero saputo quando avrebbe girato le ultime scene con un altro membro del cast. Inoltre, l'attrice ha rivelato di aver realizzato molte scene con alcune delle più importanti star della serie, come Sophie Turner e Maisie Williams.

Non molto tempo fa anche Iain Glenn aveva speso parole d'elogio riguardo il finale del fantasy di HBO,

L'ottava ed ultima stagione di Game of Thrones andrà in onda nel 2019, ma HBO ha già ordinato diversi spin-off, tutti ad alto budget e attualmente in fase di pre-produzione.