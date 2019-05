Game of Thrones: Emilia Clarke e HBO ringraziano I fan in vista del finale

A poche ore dall'uscita del gran finale di Game of Thrones sono arrivati i ringraziamenti ufficiali di Emilia Clarke e della HBO, che ha occupato un'intera pagina del New York Times per ringraziare tutti i fan dello show.

"Cercare le parole per questo post mi ha fatto rendere conto di quanto avrei da dire e quanto le parole non bastino per per descrivere quanto questo show e Daenerys significhino per me," ha scritto l'attrice in un toccante post su Instagram. "Il capitolo con la Madre dei Draghi ha occupato tutta la mia vita adulta. Questa donna mi ha rapito il cuore. Ho sudato tra le fiamme dei draghi, versato molte lacrime per coloro che hanno lasciato in anticipo la nostra famiglia, e consumato la mia mente per rendere giustizia al mio ruolo da Khaleesi e tutti i meravigliosi nomi che mi hanno dato. Game of Thrones mi ha formato come persona, come attrice e come essere umano. Vorrei solo che mio padre fosse qui per vedere cosa abbiamo fatto. Ma a voi, cari e magici fan, devo dei ringraziamenti per il vostro continuo supporto a ciò che abbiamo fatto e ciò che ho fatto per un personaggio che è già entrato nel cuore di molti. Senza di voi nulla di tutto ciò sarebbe stato possibile. E ora la nostra guardia è terminata."

Potete trovare il post originale della Clarke in calce alla notizia, dove inoltre vi riportiamo l'immagine del ringraziamento di HBO apparso sulle pagine del Times, nel quale si legge: "Grazie al cast, alla crew, e ai fan di tutto il mondo. Ci inginocchiamo a voi."

L'episodio finale di Game of Thrones andrà in onda questa notte alle ore 03.00 su Sky Atlantic. In attesa di scoprire chi si siederà sul Trono di Spade potete dare un'occhiata alla nostra recensione del penultimo episodio di Game of Thrones.