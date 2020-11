Game of Thrones, Emilia Clarke: 'Ho improvvisato un intero discorso in valyriano'

Le riprese di Game of Thrones hanno presentato alle star una serie di sfide, una delle quali è stata la necessità di trasmettere dialoghi potenti ed emozionanti in linguaggi talvolta inventati. Una delle attrici più capaci della serie HBO in questo senso è stata Emilia Clarke.

Sembra infatti che l'interprete di Daenerys Targaryen abbia totalmente inventato un discorso in Valyriano. Una delle scene della quinta stagione sarebbe dovuta essere rappresentata in inglese magli showrunner hanno pensato che probabilmente avrebbe avuto un impatto maggiore se fosse stata rappresentata nella lingua ormai scomparsa di Valyria.

"Poi [gli showrunner David Benioff e Dan Weiss] sono scesi - stavano guardando la scena che veniva girata - e hanno detto, 'Non sarebbe fantastico se la scena fosse in Valyriano?'", ha rilvelato il regista Jeremy Podeswa durante un'intervista realizzata per il libro Fire Cannot Kill a Dragon, per Entertainment Weekly. "Di solito c'è molta preparazione per quel genere di cose e invece la Clarke ha dovuto improvvisare tutto ma, ha avuto un bel monologo prima di incendiare il ragazzo".

Ha aggiunto: "Sono andato da Emilia e ho pensato, 'So che sto per chiederti qualcosa di veramente grande, ma pensi di poter trovare un modo per farlo in Valyriano?' Ha detto, 'Sì, certo, io penso di poterlo fare'. E io dico: 'Davvero?' Poi se n'è andata e ha messo insieme cose che [Daenerys] aveva detto in passato che avevano un senso. È tornata e in 10 minuti e aveva un monologo".

Nonostante il finale poco soddisfacente, Emilia Clarke è riuscita a conquistare sin da subito il pubblico di Game of Thrones con il suo personaggio. Non dovrebbe sorprendere, quindi, che l'attrice sia stata in grado di realizzare un'impresa tanto impressionante.

