Game of Thrones: Emilia Clarke, Kit Harington e Jason Momoa riuniti nella foto di gruppo

Neanche il tempo di assistere alla reunion tra Jason Momoa ed Emilia Clarke durante il The Graham Norton Show, che l'attrice ha già rilanciato con una foto in cui è in compagnia di non uno ma addirittura di due suoi "amori" di Game of Thrones.

Il 23 ottobre, infatti, è stato il compleanno di Emilia Clarke, che ha festeggiato i 33 anni. Per l'occasione c'è stato un party e nelle ultime ore l'attrice ha condiviso alcune foto dell'evento, tra cui quella in cui compare insieme a Jason Momoa e Kit Harington. "Le reunion non sono mai state così capellone" è il commento di Clarke all'immagine che trovate in calce all'articolo, dove i tre compaiono abbracciati.

Una curiosità dell'immagine è che la Clarke, che in questi anni abbiamo imparato a conoscere nei panni di Daenerys Targaryen, compare con il primo e con l'ultimo personaggio con cui ha avuto una relazione nello show. Da una parte il suo "sole e stelle" Khal Drogo, dall'altra Jon Snow.

I due attori, sono "rivali", anche per quanto riguarda le loro parti post Game Of Thrones.

Momoa è il protagonista di Aquaman, uno dei supereroi DC, mentre Harington si è unito al Marvel Cinematic Universe, dove ha raggiunto Richard Madden (Robb Stark nella serie HBO) per il film sugli Eterni.

Invece, Clarke sarà protagonista di Last Christmas, una commedia romantica a tema natalizio.