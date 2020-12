Game of Thrones: e se Emilia Clarke non fosse stata Daenerys? I retroscena del casting

Come ben sappiamo tutti, Game of Thrones si è concluso con la sua ottava stagione, non senza lasciare delusione e amarezza nei suoi fan, non solo per la conclusione di una delle serie più amate, ma anche per aver lasciato scontento la maggior parte del pubblico per il suo finale controverso, criticato da spettatori e da alcuni membri del cast.

È tuttavia innegabile che GOT abbia cambiato la percezione di una serie televisiva, raggiungendo vette di successo mai avute precedentemente, e creando un interesse di pubblico difficilmente ottenuto da altre, seppur grandissime, serie del passato. Per celebrare la serie, sulle nostre pagine abbiamo già trattato di diversi approfondimenti e utili FAQ, come per esempio gli indizi che suggerivano la futura follia di Daenerys in Game of Thrones, o anche quali draghi vedremo nel prequel di GOT House of the Dragon, e, a proposito di draghi, perché Drogon non ha bruciato Jon nel finale de Il Trono di Spade; oggi, invece, vogliamo parlare nello specifico della madre dei draghi, quella Daenerys Targaryen che ci ha regalato tantissime emozioni in Game of Thrones, e vi diciamo: e se il personaggio non fosse stato interpretato da Emilia Clarke? Beh, sarebbe potuto succedere.

Molti di voi lo sapranno, e non se lo ricorderanno, o altri proprio ignoreranno questo fatto, quindi siamo qui per voi. Nell'ormai famoso pilot mai andato in onda de Il Trono di Spade, in quanto considerato disastroso da parte di HBO, la giovane e bella Targaryen aveva un altro volto, quello dell'attrice Tamzin Merchant; il motivo della sua sostituzione è, ancora oggi, ignoto. George R. R. Martin ha dichiarato più volte che non ci fossero problemi di nessun tipo con la performance dell'attrice, considerata anzi dallo stesso Martin un'ottima interprete, ed essendosi pubblicamente complimentato con la ragazza per la sua parte di Catherine Howard nella serie I Tudors. Semplicemente, devono esserci stati dei ripensamenti per la sua parte.

Tuttavia, potrebbe sorprendervi che, nemmeno dopo aver deciso di sostituire l'attrice, Emilia Clarke non fosse stata la prima scelta: anzi, a un passo dall'essere scelta per il ruolo della Targaryen arrivò l'attrice Elena Satine, georgiana naturalizzata statunitense classe 1988, e famosa soprattutto per aver preso parte al film In Time e alla serie TV Revenge. Tuttavia, una volta arrivata in finale insieme a Emilia, quest'ultima ottenne la parte, convincendo David Benioff e Dan Weiss che potesse essere l'unica a interpretare le nature multiple di Daenerys. E noi siamo contenti così.

Ora la palla passa a voi: siete contenti del fatto che Emilia Clarke abbia interpretato Daenerys Targaryen in Game of Thrones o avreste voluto un'altra attrice al suo posto?