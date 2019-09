Game of Thrones: Emilia Clarke non ha ricevuto un oggetto a cui teneva molto

La standing ovation per Game of Thrones agli Emmy è stata la dimostrazione di come la serie HBO sia entrata di diritto nella storia dei prodotti audiovisivi. Ma non solo gloria, ci sono anche dei curiosi aneddoti che hanno caratterizzato lo show. Uno di questi riguarda Emilia Clarke e un oggetto a lei molto caro.

Stiamo parlando della famosa parrucca color biondo platino che ha indossato durante i giorni di riprese e che hanno fatto si che il look del personaggio di Daenerys Targaryen risultasse immediatamente credibile e riconoscibile.

Ma l'attrice, durante la serata degli Emmy, ha confessato di non aver più rivisto la parrucca "Non ho visto la parrucca. Per me è stato come pensare 'Quelli sono i miei capelli!'". Clarke ha però affermato di non essere rimasta completamene a mani vuote e di aver preso qualche ricordo tra i tanti oggetti di scena "Io e Ben abbiamo rubato una freccia utilizzata in una delle battaglie e poi l'abbiamo nascosta. Nessuno se ne renderà conto".

Vi ricordiamo che Game of Thrones era presente alla nota kermesse con ben trentadue nomination, vincendo nella categoria Miglior serie drammatica e Miglior attore non protagonista in una serie drammatica (Peter Dinklage). La serie, infine, nonostante le numerose critiche ricevute gli scorsi mesi da una fetta di pubblico, ha visto i propri attori parlare in difesa dello show fantasy - proveniente dai romanzi di George R. R. Martin - come ha fatto l'attore Nicolaj Coster-Waldau a proposito delle critiche sul finale di Game of Thrones.