Game of Thrones: Emilia Clarke di nuovo insieme al suo 'sole e stelle' Jason Momoa

Il The Graham Norton Show è stato il palcoscenico di un incontro tanto atteso dai fan di Game of Thrones. Parliamo della riunione tra Emilia Clarke e Jason Momoa, rispettivamente Daenerys Targaryen e Khal Drogo.

La relazione tra i due personaggi nello show HBO è durata soltanto una stagione, ma ciò è bastato a far si che la coppia rimanesse ben scolpita nella memoria degli spettatori.



Durante il programma, Clarke e Momoa erano in compagnia di Regina King (Watchmen) e del comico Ross Noble. I due sono impegnati con la promozione delle opere a cui stanno lavorando: il film Last Christmas per Clarke, la serie targata AppleTV+ See per Momoa. Ma quest'ultimo non ha potuto fare a meno di correre direttamente dalla "luna della sua vita" e abbracciarla.

"Finalmente", ha detto il protagonista di Aquaman. Il conduttore Graham Norton ha subito scherzato: "finalmente riunito con tua moglie, così come avrebbe dovuto essere".



Oltre a questo incontro sul piccolo schermo, i due hanno confessato di vedersi di tanto in tanto anche post Game of Thrones e di essere rimasti in buoni rapporti. Potete vedere il momento dell'abbraccio in calce all'articolo.



Nei giorni scorsi, Emilia Clarke è tornata sul finale di Game of Thrones, spiegando che era impossibile far felici tutti. In più, ha raccontato cosa ha imparato da Danaerys in questi anni.