Game of Thrones: Emilia Clarke ringrazia i fan per le donazioni alla sua organizzazione

Emilia Clarke si è dimostrata grata ai suoi fan per i fondi raccolti alla sua organizzazione benefica, SameYou. L'attrice ha utilizzato il suo account Instagram per ringraziare tutti attraverso un video, rimarcando la sua commozione e definendolo il regalo migliore per Game of Thrones. Lo show si è concluso con l'ottava stagione pochi giorni fa.

"Sono una donna molto fortunata ad avere fan così gentili, generosi e brillanti" ha commentato la Clarke "Non riuscivo a pensare ad un modo migliore per salutare la madre dei draghi come quello di aiutare chi soffre di lesioni cerebrali".

I fan che raccolgono fondi per l'organizzazione benefica di Emilia Clarke hanno iniziato rispondendo ad un post su Reddit che chiedeva la revisione dell'ottava stagione di Game of Thrones. Sperando di mostrare a Westeros che molti fan apprezzano il lavoro del cast della serie, l'utente di Reddit elle_ellaria ha deciso d'iniziare la sua campagna; invece di lamentarsi della stagione, le donazioni sarebbero finite a SameYou.



"Un gesto d'amore e sostegno dal fandom a tutto il cast e la troupe ma anche alla donna che ha riversato la sua anima nel suo personaggio, che ha tenuto discorsi appassionati da mettere in discussione la sua stessa mortalità e ispirato molti di noi con la sua capacità di recupero. Sto configurando questa pagina come supporto pubblico per l'ente benefico SameYou" ha scritto elle_ellaria nella pagina di raccolta fondi.

Emilia Clarke ha fondato SameYou all'inizio dell'anno per contribuire ad aumentare l'accesso alla riabilitazione per coloro che ne hanno bisogno dopo aver subito una lesione cerebrale o un ictus.

A marzo, Clarke ha rivelato al New Yorker che lei stessa subì importanti interventi al cervello durante il periodo di Game of Thrones. La raccolta fondi ora supera il 50% del suo obiettivo di 100.000 dollari.

Nel frattempo l'ottava stagione e ultima di Game of Thrones ha chiuso i battenti: la voce di un ritorno importante nello spin-off è la notizia che sta circolando maggiormente in questi giorni sullo show, oltre al ricovero di Kit Harington in rehab.