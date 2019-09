Game of Thrones: Emilia Clarke risponde alle reazioni negative per il finale

Intervistata da Variety durante la cerimonia degli Emmy Awards, Emilia Clarke ha parlato dei molti commenti negativi ricevuti dalla stagione finale di Game of Thrones.

"Sapete cosa? Quello che è successo è stato profondamente lusinghiero, perché le persone tenevano talmente tanto alla serie che erano pronte a reagire in questo modo per le loro idee su come doveva finire la serie e come dovevano essere trattati i personaggi. E' tutto enormemente lusinghiero. Dimostra quanto l'hanno amata" ha detto la Clarke.

L'attrice ha poi detto la sua su un'eventuale continuazione della serie: "Onestamente non credo che qualcuno riuscirebbe a riunire il cast e la troupe per fare altre stagioni. Ci abbiamo messo anima e cuore, sangue, lacrime, energia mentale e fisica, tutti noi stessi e ora tutto le famiglie pensano 'Grazie a Dio, avete finito'. Non possiamo riportare indietro nessuno."

Oltre all'ambito premio come miglior serie drammatica, l'ottava stagione Game of Thrones ha permesso a Peter Dinklage di ricevere il suo quarto Emmy - un record - nella categoria di miglior attore non protagonista in una serie drammatica.

La Clarke tornerà a parlare di Game of Thrones nei prossimi giorni, quando parteciperà ad un Q&A Live durante un evento di beneficenza organizzato per raccogliere fondi per le persone colpite da lesioni cerebrali.