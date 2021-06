Game of Thrones 8, Emilia Clarke sul sul finale: 'Capisco perché sia odiato, ma...'

Sebbene siamo ancora in attesa di scoprire come si concluderanno i libri de Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco, il finale dell'ottava e ultima stagione di Game of Thrones ha fatto molto discutere, qualcosa che Emilia Clarke dice di comprendere perfettamente, ma...

"Capisco perché le persone se la siano presa. Davvero" ha affermato l'interprete di Daenerys in una recente apparizione durante il podcast Happy Sad Confused "Ma un qualità di attrice, non puoi rendere giustizia al personaggio su cui hai versato sangue, sudore e lacrime per quasi una decade senza essere sulla stessa pagina [della produzione] Quindi non mi presenterei mai sul set con un atteggiamento del tipo 'Ok, va bene, la faccio questa scena, come vi pare. Sono proprio incavolata'. Devi fare il tuo lavoro. Sono un'attrice, mi viene data quella storia, e la devo raccontare".

Clarke, che aveva già commentato l'insoddisfazione del pubblico nei confronti del finale di Game of Thrones, nel quale il suo personaggio cedere alla follia e passare praticamente dalla parte dei villain, dopo essere stato per tanti anni tra i favoriti dei fan, ha sempre cercato di essere molto diplomatica nell'indirizzare la questione, contrariamente ad altri colleghi come Charles Dance, che si disse confuso dagli eventi dell'ultimo episodio, e Nikolaj Coster-Waldau, che ha rivelato di esserne rimasto un po' deluso.

E voi, cosa ne avete pensato del finale di Game of Thrones? Siete tra i suoi detrattori o tra i suoi sostenitori? Fateci sapere nei commenti.