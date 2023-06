Game of Thrones, Emilia Clarke svela il 'segreto' dietro la postura perfetta di Daenerys

Emilia Clarke ha interpretato per circa 10 anni Daenerys Targaryen in Game of Thrones, un personaggio iconico a cui rimarrà legata per tutta la sua carriera. Quest'anno l'attrice è entrata a far parte del MCU con Secret Invasion e durante la promozione dello show ha rivelato che uno dei marchi di fabbrica di Daenerys è stato in realtà un incidente.

Secondo la Clarke, la postura sempre perfetta di Daenerys non è stata una decisione pensata per il personaggio, ma solo il risultato del suo nervosismo all'inizio dello show. Quando le è stato chiesto quali lezioni avesse imparato da Game of Thrones e che ha portato con sé nel Marvel Cinematic Universe, la Clarke si è subito lanciata in una storia su come il sedersi dritti quando è arrivata sul set abbia portato a otto stagioni davvero scomode.

"La gente parlava spesso della schiena molto dritta di Khaleesi come di un'ottima postura. Io ero una ventiduenne terrorizzata. Mia madre mi diceva di stare seduta dritta, e io lo facevo", ha spiegato Clarke. "E poi sei costretto a farlo. Non sapevo che sarei andata avanti in quel modo per 10 anni".

La Clarke ha poi raccontato di aver cercato di cambiare le cose in seguito, chiedendo agli showrunner David Benioff e D.B. Weiss di potersi accasciare un po' di più e di aggiustare la sua postura. Poiché Daenerys a quel punto era divenuta celebre anche per quella ragione, era impossibile cambiare in corso d'opera. L'attrice, però, si è assicurata che ciò non si ripetesse con il suo nuovo personaggio Marvel, nel caso in cui dovesse interpretarlo per un periodo di tempo prolungato.

"Ogni volta a David e Dan proponevo: 'E se fosse seduta in un trono come questo?'. E loro mi dicevano: 'No, non puoi'", ha raccontato. "Così con G'iah ne ho approfittato: 'È agile, flessibile, si muove'".

Clarke è una delle new entry del Marvel Cinematic Universe insieme a Olivia Colman e Kingsley Ben-Adir. Clarke è anche l'11esima star di Game of Thrones a entrare nel MCU, raggiungendo colleghi come Peter Dinklage e Natalie Dormer.

Marvel, pochi giorni fa, ha reso disponibili gratuitamente i primi cinque minuti di Secret Invasion.

Secret Invasion debutterà su Disney+ il 21 giugno prossimo.