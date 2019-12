Game of Thrones, Emilia Clarke ha temuto il licenziamento per un aneurisma

Emilia Clarke ha rivelato di aver temuto di essere licenziata dal cast di Game of Thrones a causa di un grave problema di salute. Qualche mese fa, per la prima volta l'attrice che ha interpretato per otto stagioni Daenerys Targaryen ha parlato del duplice aneurisma cerebrale che ha patito durante le prime stagioni della serie HBO.

Poiché all'epoca non poteva informare il team della produzione, Emilia Clarke temeva che la sua terribile situazione compromettesse anche il suo lavoro. "Con il primo aneurisma, non potevo far sapere cosa era successo fino a quando non ho saputo che non sarei morta" ha raccontato nel podcast di Table Manners di Jessie Ware. "Quindi ci sono volute tre settimane per dire: Scusatemi per non aver risposto alle vecchie email. Sono stata solo un po', sapete... sto bene! A proposito, va tutto bene, sto benissimo. Tornerò al lavoro, non c'è niente che non va in me. Sto bene."

Alla domanda sul perché abbia tenuto nascosta la situazione ai produttori, l'interprete di Daenerys che potrebbe essere ancora viva, almeno secondo i fan, ha risposto: "Semplicemente, avevo costantemente paura di essere licenziata per qualsiasi motivo. Quindi ero solo... non erano loro, ero io. Non avevo idea di quanto mi avessero a cuore."

Per fortuna alla fine è andato tutto bene, sia per il suo ruolo in Game of Thrones sia, cosa più importante, per la salute di Emilia Clarke.

Intanto, a distanza di mesi dall'ultimo episodio, continuano a emergere nuovi retroscena sulla popolare serie fantasy. La costumista di Game of Thrones, per esempio, ha recentemente svelato il significato dell'abito invernale di Daenerys Targaryen.