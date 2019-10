Game of Thrones, Emilia Clarke torna sul finale: 'Non avremmo mai potuto far felici tutti'

Nonostante siano passati ormai mesi dalla conclusione di Game of Thrones, il finale della serie ha lasciato un po' l'amaro in bocca a diversi fan della saga, ed è ancora oggetto di discussione. È tornata a parlarne anche Emilia Clarke, che nello show di HBO ha interpretato Daenerys Targaryen.

Parlando delle reazioni dei fan, Clarke ha detto: "Ero troppo impegnata a pensare alla mia reazione per prestargli particolare attenzione. L'unica cosa che mi è dispiaciuta è stata che sono stati bersagliati David e Dan (Benioff e Weiss, ndr), che sono due miei ottimi amici, e quindi per loro mi è dispiaciuto molto".

L'attrice ha poi continuato: "Ognuno ha diritto ad avere la propria opinione. Si tratta di arte, ed è giusto che venga esaminata in modo individuale [...] È un peccato che non è stato il finale perfetto che la gente si aspettava, ma credo che sarebbe stato davvero impossibile accontentare tutti".

Per Emilia Clarke adesso però è ora di discostarsi dal personaggio interpretato per tanti anni e proseguire con la propria carriera. L'attrice ha scherzato: "Non posso essere sempre una folle ossessionata dai draghi. Andare in giro a dire "Questi non sono buoni come i miei ultimi draghi!", te lo immagini?".

L'attrice è ora impegnata in "Last Christmas", dove interpreta un personaggio che è sopravvissuto a una brutta malattia, che riflette anche un po' la sua esperienza. Emilia Clark ha rivelato di essere stata colpita da due aneurismi, come ricorderete: "Non è una di quelle cose che ti succede e pensi "Sono contenta di essere viva", ma è l'esatto opposto. Passi un bel po' di tempo a pensare "Sto per morire". E puoi sentirti incredibilmente spaventata da cose semplicissime, ed è il fatto stesso di essere vivi che può in qualche modo iniziare ad ammorbidire la situazione".

Che ne pensate delle sue parole?