Game of Thrones, l'episodio 8x05 registra lo score più basso di sempre su Rotten Tomatoes

La puntata 8x05 di Game of Thrones continua a far discutere il fandom: se già gli sviluppi del penultimo episodio ha suscitato le ire del pubblico, la situazione non è delle più rosee su Rotten Tomatoes, su cui lo show sta registrando in queste ore lo score più basso di sempre.

Solo poche ore fa vi facevamo notare come GOT fosse la serie più cliccata sui social media, ma che al tempo stesso l'indice di gradimento andava abbassandosi di episodio in episodio. Ebbene, con l'uscita della 8x05 lo score si è abbassato totalmente.

Al momento, infatti, il quinto episodio dell'ottava stagione si trova al 54%, mentre la quarta puntata (che avevamo lasciato al 56%) è salita un pochino, totalizzando finora il 57%. Interessante notare come il trend sia sempre più in calo: dalle stelle del primo episodio agli ottimi risultati del secondo, passando per i discreti risultati del terzo fino al crollo del quarto.

È indubbio come i fan, pur avendo apprezzato momenti come l'atteso CleganeBowl, abbiano davvero mal digerito il profondo cambiamento di Daenerys. Tra la follia della Targaryen e vecchie ferite, come il mancato addio a Spettro, gli sceneggiatori di GOT non si stanno certo ingraziando il pubblico.

Voi che ne dite? Una cosa è certa: Game of Thrones non smette mai di stupire, nel bene e nel male.