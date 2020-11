Game of Thrones: in che epoca è ambientato? Ecco la cronologia completa!

Come ormai sappiamo piuttosto bene, il finale di Game of Thrones ha diviso profondamente i telespettatori. Le speranze dei delusi sono riposte tutte in George RR Martin, incaricato di fornire alle vicende degli amatissimi protagonisti, un finale che rispetti il loro percorso nelle varie stagioni.

In attesa di scoprire come proseguiranno le cose nei libri, tentiamo di chiarire i capisaldi della cronologia di Game of Thrones, pur tenendo conto dell'ambientazione fantasy. Il sistema di datazione è basato sulla conquista dei Targaryen, il vero e proprio anno zero di Westeros. Quindi tutte le datazione del mondo occidentale vengono sono corredate da BC per "Before Conquest" o "AC" per "After Conquest".

Inizialmente Westeros era abitata da una razza non umana, ovvero i Figli della Foresta. Poi circa 12.000 anni prima dell'arrivo di Aegon il Conquistatore, i Primi Uomini giunsero a Westeros da Essos attraversando il Braccio di Dorne e iniziarono una sanguinosa guerra proprio con i Figli della Foresta che per tentare di sconfiggerli crearono gli Estranei. Poi 6,000 anni prima dell'arrivo di Aegon il Conquistatore, ci fu l'invasione degli Andali, un popolo proveniente da Essos che sarebbe diventato poi dominante anche nella regione occidentale. Da questo momento nascono poi le grandi casate che conosciamo che entrano in lotta tra di loro.

Dall'anno zero ai fatti narrati nella serie passano circa 300 anni. Se teniamo conto che la ribellione di Robert Baratheon avviene tra il 280 e il 281 AC, la prima stagione si svolge a partire dal 298 AC mentre l'ultima si svolge all'incirca nel 305 AC. Se invece volessimo fare un paragone con le nostre epoche storiche, potremmo dire che Game of Thrones si svolge nel nostro Tardo Medioevo, ovvero tra il 1400 e il 1500. E l'epilogo di Arya sembra far riferimento all'epoca delle Grandi Esplorazioni che hanno caratterizzato l'ultimo decennio del XV secolo. Voi eravate a conoscenza di questa cronologia? Fatecelo sapere nei commenti.

