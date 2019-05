Game of Thrones: potrebbe esserci sfuggito un dettaglio su Lord Varys

La scorsa e penultima puntata di Game of Thrones ha avuto diversi momenti piuttosto scioccanti, ed è stata talmente piena di immagini forti e devastanti che forse qualche avvenimento o qualche dettaglio può essere sfuggito anche all'occhio più attento.

Ci sembra quasi superfluo ricordarlo, ma ambasciator non porta pena: la news contiene spoiler sul quinto episodio di Game of Thrones, per cui decidete a vostro rischio se proseguire o meno nella lettura.

L'episodio ha visto la morte di Lord Varys, reo di aver complottato contro Daenerys Targaryen che, avvertita da Tyrion, ha condannato il "Maestro dei sospiri". La puntata però iniziava con uno dei "little birds" di Varys che lo informava che la Regina ha proseguito nel suo digiuno, e Varys, che per tutta risposta diceva: "Ci riproveremo a cena".

Prima che la ragazzina abbandonasse la stanza, Lord Varys le ricorda inoltre che "Maggiore è il rischio, maggiore sarà la ricompensa".

Sono parole che fanno sicuramente intuire che il personaggio aveva capito che sarebbe presto giunta la sua ora, e che probabilmente ha tentato in extremis di portare a termine il suo piano, che prevedeva la capitolazione di Daenerys in favore di Jon Snow.

Il signficato della scena infatti, potrebbe anche stare a simboleggiare un tentativo di Lord Varys di avvelenare Daenerys attraverso il cibo. I più attenti infatti, ricorderanno anche una battuta di Pycelle nella prima stagione: "Il veleno è l'arma di donne, codardi e eunuchi", riferendosi ovviamente a Varys.

Che ne pensate? Trovate la recensione dell'episodio 8x05 di Game of Thrones sul nostro sito. Nel frattempo inoltre, George R. R. Martin ha smentito le voci riguardo gli ultimi due libri della saga.