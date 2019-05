Game of Thrones, Euron ha 'il 35% della colpa' nella morte di QUEL personaggio

Mentre David Benioff e D.B. Weiss ammettono di aver sempre saputo che il finale di Game of Thrones avrebbe deluso i fan, a tredici ore dalla messa in onda dell'ultimo episodio della serie dei record continuano le dichiarazioni di sceneggiatori e cast sull'episodio 8x05, The Bells, tra i più criticati di sempre.

A parlare è questa volta Pilou Asbaek, interprete del sadico Euron, ucciso da Jaime Lannister durante il penultimo episodio, anche se proprio il perfido discendere della stirpe Greyjoy ha contribuito in parte alla morte di Jaime, ferendolo a morte durante lo scontro. Che poi Jaime non si deceduto a causa delle ferite è soltanto legato al fatto che sia stato sepolto dalla macerie della Fortezza Rossa insieme a Cersei, ma non gli fosse crollato il mondo addosso, per lui c'era davvero poco da fare.



Nel corso di una recente intervista ai microfoni di Variety, infatti, proprio Asbaek ha avuto modo di spiegare che Jaime sarebbe morto in ogni caso per le ferite riportate nello scontro, tanto da reclamare a gran voce "almeno il 35% della causa di morte" del discendente dei Lannister. Il suo Euron lo dice proprio: "Sono l'uomo che ha ucciso Jaime Lannister", per poi morire sulla scogliere di King's Landing, in una perfida e cinica risata, ma il personaggio vorrebbe che questo "merito" gli fosse riconosciuto direttamente. Spiega:



"Onestamente, soltanto perché non viene detto, non significa che non sia vero. Ricordo soltanto quando abbiamo girato la scena, ma non ho visto l'episodio. So che Jaime va via, da Cersei, e mi lascia lì, giusto? Avrei potuto alzarmi e infliggergli qualche altro danno aggiuntivo, ma già i colpi infertigli lo hanno rallentato e questo lo ha portato infine alla morte, visto che non è riuscito a raggiungere in tempo l'uscita prima che fosse chiusa dalle macerie. Certo non posso rivendicare il 100% della sua morte, ma un buon 35% lo rivendico tutto".



Siete d'accordo? Intento vi ricordiamo che l'ultimo episodio di Game of Thrones andrà in onda questa sera sulla HBO, trasmesso in contemporanea in V.O. anche da Sky Atlantic, a partire dall 3.00 del 20 maggio, con la possibilità di vedere l'episodio in diretta anche su NOW TV.



Pronti al gran finale?