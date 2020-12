Game of Thrones: ecco a quale evento storico si ispira la Battaglia dei Bastardi

Conosciamo ormai tutti il finale incredibile e decisamente controverso con cui Game of Thrones si è concluso. Certi che molti abbiano comunque apprezzato lo spettacolo messo in scena dall'ottava stagione di GOT, è anche vero che dobbiamo segnalare come addirittura diversi attori del cast di Game of Thrones hanno criticato la stagione finale.

È però innegabile che nei suoi anni di trasmissione lo show sia stato tra i più seguiti e amati della storia del serial, e per questo motivo (e per ricordarvi alcune incredibili curiosità) abbiamo dedicato alla serie diversi utili approfondimenti e FAQ, come per esempio i retroscena dietro il casting di Daenerys in GOT, o i cinque personaggi più odiati di Game of Thrones, oppure anche abbiamo parlato del prequel della serie House of the Dragon, evidenziando quanti e quali draghi potremo vedere nello spin-off de Il Trono di Spade. E mentre vi abbiamo già parlato dei momenti migliori di Daenerys in GOT e anche dei momenti top con Jon Snow di Game of Thrones, oggi è proprio di una delle scene più importanti che riguardano il personaggio interpretato da Kit Harington che vogliamo parlarvi. E nello specifico, della Battaglia dei Bastardi, l'epico scontro avvenuto nella sesta stagione tra le truppe guidate da Jon e dagli spietati Bolton, comandati da Ramsay (Iwan Rheon).

Se c'è da dire che, sicuramente, essendo un fantasy drama, la serie HBO non ha avuto tantissimi riferimenti storici, diversa è la storia quando si parla della Battaglia dei Bastardi, la quale ha un preciso rimando a un conflitto avvenuto nella storia, e a parlarne fu lo stesso regista dell'episodio nono della sesta stagione, La Battaglia dei Bastardi, ovvero Miguel Sapochnik, che in un'intervista a Entertainment Weekly aveva dichiarato:

"All'inizio volevamo che la Battaglia dei Bastardi si basasse sulla Battaglia di Azincourt tra francesi e inglesi nel 1415. Ma, una volta che sono cambiate le nostre esigenze, ha finito per somigliare di più alla Battaglia di Canne, combattuta dai Romani contro le truppe di Annibale nel 216 a.C."

Nella battaglia, che avvenne durante la seconda guerra punica, vide un insperato successo dell'esercito cartaginese contro i ben più attrezzati e potenti Romani, in parte grazie alla strategia adottata da Annibale, che riuscì ad accerchiare le truppe Romane, dimostrando una preparazione senza precedenti. Lo stesso showrunner Daniel B. Weiss dichiarò in un'intervista a IGN che proprio questo aspetto venne utilizzato per creare la sequenza di combattimento della Battaglia dei Bastardi.

E ora è il vostro turno: conoscevate l'ispirazione storica alla base della Battaglia dei Bastardi in Game of Thrones? Per farcelo sapere, come al solito, basta un bel commento nello spazio a essi dedicato che noi leggeremo con piacere e a cui risponderemo volentieri!