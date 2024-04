Game of Thrones, ex star fa causa a Los Angeles dopo false accuse di pedofilia

In seguito al proscioglimento dall’accusa di aver intrattenuto conversazioni inopportune con un minore via chat, l’attore Joseph Gatt , interprete di Game of Thrones, ha deciso di chiamare in causa la città di Los Angeles, il dipartimento di polizia della zona e il procuratore distrettuale George Gascón per i danni causatigli dalla questione.

Dopo aver riportato le parole dei creatori di Game of Thrones sulle critiche ricevute, torniamo in qualche modo ad occuparci dello show HBO per condividere la notizia della causa che coinvolgerà l’attore britannico e le istituzioni della città degli angeli.

A due anni dall’arresto per conversazioni esplicite con un minore e a sei settimane dalla sentenza del tribunale, Gatt si è mosso per ricevere un risarcimento di 40 milioni di dollari, ritenendo i suoi diritti costituzionali violati dal procedimento e ricordando come la sua reputazione e il suo percorso lavorativo siano stati fortemente compromessi delle accuse infamanti che lo hanno visto suo malgrado protagonista.

L’attore, che ha interpretato Thenn Warg nella trasposizione dei romanzi di George R.R. Martin, ha dichiarato che l’intenzionale distruzione della sua carriera sia stata il risultato di un’indagine penale completamente sbagliata, proponendo una documentazione atta ribadire come il tutto si sia basato sulle affermazioni di una fan ossessionata di 16 anni che aveva creato dei falsi scambi di testo con l’attore.

L’interprete ha spiegato come, dopo essere stato etichettato pubblicamente come un pedofilo, sia stato abbandonato dal suo agente e licenziato da due film in cui era già stato scritturato.

