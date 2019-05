Game of Thrones, un fan affitta un aereo per chiedere il remake!

Continuano le iniziative dei fan di Game of Thrones insoddisfatti dal finale della serie per chiedere alla HBO la riscrittura dell'intera ottava stagione.

Nonostante tutte le polemiche derivate dalla petizione per il remake, che ha raccolto più di un milione di firme ed ha causato l'indignazione di buona parte del cast di GoT, qualcuno ha pensato bene di portare la protesta su un livello ancora più alto... In tutti i sensi.

A raccontarlo è l'Hollywood Reporter: tale Ryan Geddes avrebbe fatto partire una raccolta fondi su GoFundMe allo scopo di affittare il suddetto aeroplano e mandare un messaggio alla produzione della serie. La cosa, stando a quanto raccontato dal diretto interessato, era partita come un semplice scherzo: "Avevo fatto partire la cosa solo come uno scherzo da mandare ad un paio di amici e invece abbiamo raggiunto la cifra richiesta!"

La campagna ha dunque raggiunto agevolmente i 700 dollari richiesti da Ryan, che a quel punto ha pensato di fare sul serio: aereo affittato ed in volo su Seattle con uno striscione recante la scritta a caratteri cubitali "QUALCUNO RISCRIVA LA STAGIONE 8 DI GAME OF THRONES, VI PREGO". Chissà come reagiranno gli attori a quest'ennesima provocazione dei fan. Tra le file dei detrattori del finale di GoT, tra l'altro, troviamo anche il volto di Tywin Lannister Charles Dance.