Game of Thrones: una fan art immagina la famiglia e i figli di Jon Snow e Daenerys

Sono trascorsi diversi anni dal controverso finale di Game of Thrones, che ancora oggi fa discutere e ci si interroga se gli sceneggiatori non abbiano affrettato un po' le cose. Tuttavia, l'amore dei fan c'è sempre ed è testimoniate dalle molte fan art che vengono pubblicate; una nuova ritrae l'eventuale famiglia e i figli di Jon Snow e Daenerys.

In questa fan art, condivisa da jonerystargaryen su Instagram, Jon e Daenerys hanno il loro lieto fine nella fan art. Jon svolge il suo ruolo di padre attento e premuroso nei confronti delle due figlie Targaryen dai capelli d'argento in quello che sembra essere un giardino all'interno della Fortezza Rossa. Sebbene Daenerys non si veda da nessuna parte nelle immagini, il suo aspetto è chiaramente visibile nei volti delle sue figlie.

Nel frattempo, sono già in corso le riprese di House of the Dragon 2.

Game of Thrones ha esordito su HBO nel 2011 e come noto è basato sulla serie di libri fantasy "Le cronache del ghiaccio e del fuoco" di George R.R. Martin. Con il suo primo romanzo pubblicato nel 1991, Martin non ha ancora completato la sua epica storia e tutti i fan sono in attesa degli ultimi capitoli della saga. Di conseguenza, gli sceneggiatori David Benioff e D.B. Weiss sono stati costretti a superare il materiale originale e a concludere Game of Thrones in un modo che potrebbe essere diverso da quello previsto da Martin. Purtroppo, la tanto attesa conclusione della serie si è rivelata controversa, con alcuni che si sono scagliati contro il modo in cui Benioff e Weiss hanno concluso gli archi dei personaggi di Jon e Daenerys.

Dopo aver perso due dei suoi draghi, aver visto il suo più vecchio protettore Jorah Mormont sacrificare la propria vita per la sua e aver visto decapitare la sua migliore amica Missandei, Daenerys sentiva di non avere più nulla da dare e nulla da perdere. In preda a un profondo dolore e a una rabbia bruciante, la Madre dei Draghi ha scatenato tutto il suo potere e ha raso al suolo Approdo del Re. Con Daenerys ormai considerata una Regina Folle, Jon si è preso la responsabilità di uccidere il suo amore ormai fuori controllo prima che causasse altre morti a Westeros.