Game of Thrones, i fan commossi dal comportamento di Drogon

L'episodio finale di Game of Thrones, come prevedibile, ha spaccato a metà il fandom quanto e più di tutte le altre puntate di quest'ultima stagione, subissata di critiche dagli spettatori. Qualcosa, però, è riuscito a toccare il cuore di buona parte di questi ultimi.

I fan di GoT sembrano infatti aver apprezzato la reazione di Drogon nel momento in cui scopre il corpo inerte di Daenerys, appena trafitta dalla daga di Jon. In un momento in cui ci si aspettava che il drago tentasse di vendicare la madre, attaccando il suo assassino, questo reagisce in maniera inaspettata.

Drogon, infatti, sembra inizialmente non capire cosa stia accadendo: con il muso cerca di sollecitare il cadavere della madre, come a volerla svegliare, come sperando che stia solo dormendo. Quando inevitabilmente comprende l'accaduto lancia un grido di dolore e si prepara a far fuoco, non su Jon come sembrava inevitabile, ma sul Trono. L'oggetto del contendere di otto lunghe stagioni finisce così, disciolto da ciò con il quale era stato forgiato. Fatto ciò, il drago prende la madre tra le zampe e spicca il volo, svanendo con lei oltre l'orizzonte.

Un comportamento inaspettato, dunque, che ha fatto sì che i fan empatizzassero col drago. Drogon, d'altronde, nel giro di una stagione ha perso due fratelli e una madre: il suo non può dirsi certo un lieto fine. Tutto ciò, comunque, non è bastato a lasciare gli spettatori soddisfatti del finale: gli sceneggiatori, d'altronde, l'avevano previsto. Qualcuno tra gli attori, invece, si è particolarmente irritato per la petizione lanciata da chi vorrebbe un remake dell'ottava stagione.