Game of Thrones, fan contrariati dagli sviluppi tra Tormund e Brienne

Destino infelice quello riservato a Tormund Giantsbane per quanto riguarda la vita sentimentale: il bruto dalla barba rossa si è preso una brutta infatuazione per Brienne, ma un terzo incomodo sembra aver definitivamente affossato le speranze di vederli insieme.

Jamie Lannister, in effetti, tanto "terzo" non è. Lo Sterminatore di Re vanta un rapporto con Brienne cresciuto gradualmente durante le stagioni, portando i due, dopo un inizio piuttosto complicato, a fidarsi ed apprezzarsi l'un l'altro. Jaime, inoltre, ha finalmente coronato il sogno di Brienne di esser nominata cavaliere, il che, nel caso ce ne fosse ancora bisogno, non può che avergli fatto guadagnare punti.

Tormund, dal canto suo, vanta una delle fanbase più accanite della serie. I modi burberi e l'innegabile simpatia del bruto gli sono valsi l'appoggio incondizionato del fandom nel corteggiamento alla "big woman". Corteggiamento che, però, sin dalle prime battute è sembrato privo di speranze: Tormund si approccia a Brienne come lo farebbe con una donna bruta, ma in questo caso la strategia non sembra essere esattamente quella giusta (il racconto sul periodo in cui fu allattato dalla vedova di un gigante è stato, probabilmente, il colpo di grazia).

Nello scorso episodio di Game of Thrones, dunque, le ambizioni di Tormund sembrano esser state definitivamente annichilite: dopo essersi allontanati dai festeggiamenti per la vittoria sugli Estranei, infatti, Jaime e Brienne arrivano finalmente al dunque dopo anni di sguardi, silenzi e tensioni. Un duro colpo per Tormund e per i suoi sostenitori: dando uno sguardo a Twitter, infatti, non si contano i tweet a favore del bruto dal cuore spezzato. C'è da dire, comunque, che conoscendo il personaggio possiamo esser certi che non tarderà a rimettersi in pista. Sempre che rimanga in vita...

La battaglia finale sta per arrivare e, stando a quanto dichiarato da Kit Harington ed Emilia Clarke, gli ultimi due episodi saranno shockanti. Cominciamo ad averne un assaggio con il trailer del quinto episodio.