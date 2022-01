Game of Thrones: un fan ha costruito una versione di Drogon a grandezza naturale!

Il mondo dei fan di Game of Thrones acquisisce connotati decisamente più folli, dato che un artista canadese e grande appassionato della saga tratta dai romanzi di George R.R. Martin sta completando il suo lavoro su una scultura che è una replica fedele di Drogon, uno dei draghi nati nel Mare Dothraki, le dimensioni? Grandezza naturale!

Si tratta di Kevin Stone, artista che vive nella British Columbia e specializzato in sculture di metallo. Grande appassionato di Game of Thrones, l'artista ha realizzato questa imponente scultura alta circa 16 metri e dotata di un'apertura alare di oltre 26 metri. "Ovviamente è stato estremamente impegnativo - ha detto il diretto interessato - ma alla fine il risultato si è rivelato meglio di quanto mi aspettassi". La scultura è stata commissionata a Stone dall'imprenditore di stanza negli Stati Uniti Matthew Focht, fondatore dell'agenzia Truly360. Tuttavia, Focht non è affatto un fan della serie di George R.R. Martin, ma semplicemente voleva una gigantesca scultura di un drago (!).

La saga di Martin quest'anno farà ritorno su HBO grazie al prequel House of the Dragon. Ambientata secoli prima delle vicende narrate nello show originale, la serie spin-off di Game of Thrones racconterà la storia della casata dei Targaryen. Recentemente anche Peter Dinklage ha commentato il prequel e l'idea di questo nuovo show targato HBO.

Dinklage non ha nascosto un velo di frustrazione nei confronti di HBO: "Credo che sarà davvero un ottimo show" ha dichiarato Dinklage, ospite del podcast settimanale WTF di Marc Maron. "Il regista e produttore ha lavorato anche al nostro show e penso che sarà davvero fighissima. Ma per il nostro show hanno corso un rischio, anche HBO l'ha fatto". Paragonando Game of Thrones all'attesissimo prequel, infatti, l'attore ha dichiarato che: "E' stata una partenza lenta, ma perché non lo fanno di nuovo? Questo non è un rischio. E' già provato che funzionerà".