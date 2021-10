Game of Thrones, fan ancora delusi per il finale; c'è poca fiducia per House of The Dragon

I fan di Game of Thrones non hanno superato la delusione della stagione finale, e questi sentimenti si stanno traducendo in sfiducia per il nuovo progetto ambientato nel mondo ideato da George R. R. Martin, lo spin-off House of the Dragon.

È uscito oggi il primo teaser di House of the Dragon, lo spin-off prequel de Il Trono di Spade che arriverà su HBO ad aprile 2022.

E sebbene molti spettatori siano rimasti entusiasti di quel poco che si è già visto, tanti altri non hanno ancora dimenticato l'insoddisfazione causata dall'ottava e ultima stagione di Game of Thrones (il finale di Game of Thrones è stato inserito tra i peggiori di sempre dai fan), e a quanto pare questa potrebbe essere un'ottima ragione per non avventurarsi nella visione di House of the Dragon.

Vediamo infatti cosa dicono alcuni tweet sull'argomento:

"Io che attraverso i vari stadi di incredulità per il fatto che HBO voglia tranquillamente che guardiamo House of the Dragon nel 2022. Come se l'ottava stagione di Game of Thrones non fosse mai accaduta".

"@GameOfThrones se in un qualche modo riesci a rovinare anche House of the Dragon sarai in debito con tutti noi. Dovete rifare del tutto l'ottava stagione, e lo sapete! Nessuna pressione, però"

"House of the Dragon sembra del trash piuttosto noioso. Ho detto addio con la fine dell'ottava stagione e non torno indietro".

C'è però chi, nonostante tutto, una chance a House of the Dragon gliela darà comunque...

"Se pensate che ho letto tutti i libri e guardato tutti quegli episodi solo per rimanere fregato da House of Dragon dopo la delusione che è stata l'ottava stagione... Avete totalmente ragione".

Ma anche:

"Io: Ho chiuso con GOT dopo l'ottava stagione

HBO: Ma guarda il teaser di House of the Dragon

Io: Ok bastardi, contate su di me".

E ancora:

"HBO: Ecco l'ottava stagione di GOT

Io: Non guarderò mai più questo show, lo hanno rovinato per sempre

HBO: Ecco il teaser di House of the Dragon

Io: Proprio quando pensavo di esserne uscito...".

E voi, di che opinione siete? Avete odiato così tanto il finale di Game of Thrones? E darete una possibilità a House of the Dragon? Fateci sapere nei commenti.