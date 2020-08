Game of Thrones: per i fan è la miglior serie del XXI secolo

Tra alti e bassi la serie HBO Game of Thrones si è conclusa lasciando a molti fan l'amaro in bocca. Nonostante ciò il successo della produzione è indiscusso e recentemente l'adattamento dei romanzi di R.R: Martin è stata votata come miglior serie del 21esimo secolo: siete d'accordo?

Il verdetto arriva direttamente dal portale Digital Spy, che ha condotto un sondaggio su un campione di circa 3.000 persone, che hanno confermato a furor di popolo l'omonimo riconoscimento assegnato agli Stark durante la cerimonia di premiazione degli Emmy Awards del 2019. Subito dopo arrivarono altre serie cult del piccolo schermo come Stranger Things, Doctor Who, Sherlock, Breaking Bad e Chernobyl.

In risposta a questo lusinghiero riconoscimento è arrivato il commento di Richard Brake, interprete del Night King nella quarta e quinta stagione dello show:

"Sono sinceramente ed incredibilmente onorato, in primo luogo che sia considerata tale e in secondo per averne fatto parte. Credo che sia una serie davvero speciale, tanto nella storia quanto nella narrazione. Sono stato incredibilmente fortunato non solo per essere stato trai membri del cast, ma anche per essere stato cattivo più malvagio di tutti".

Pochi giorni fa abbiamo saputo che presto arriverà un cofanetto in 4K Ultra HD di Game of Thrones e che le avventure per Stark, Lannister e Targaryen non sono ancora finite: Martin è infatti al lavoro sul romanzo Winds of Winter.